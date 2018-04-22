YSK duyurusu: İYİ Parti de erken seçime girebilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran’daki erken seçime İYİ Parti’nin girebileceğine karar verdi.

AKP ile MHP’nin Kasım 2019 yerine Haziran 2018’e çektiği Meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimine Meral Akşener’in kurduğu İYİ Parti’nin girip giremeyeceği tartışma konusu olmuştu.

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İYİ Parti seçime girmede bir sıkıntıları olmadığını dile getirirken bugün CHP’den 15 milletvekili Meclis’te grup kurulabilsin diye İYİ Parti’ye geçmişti.

Partiler belirlendi

YSK, erken seçime girebilecek partileri açıkladı.

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Buna göre İYİ Parti’nin yanı sıra seçime girmeye hak kazanan partiler şöyle: AKP, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), CHP, Demokrat Parti (DP), HDP, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi.