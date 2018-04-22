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YSK duyurusu: İYİ Parti de erken seçime girebilecek

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran’daki erken seçime İYİ Parti’nin girebileceğine karar verdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AKP ile MHP’nin Kasım 2019 yerine Haziran 2018’e çektiği Meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimine Meral Akşener’in kurduğu İYİ Parti’nin girip giremeyeceği tartışma konusu olmuştu.

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İYİ Parti seçime girmede bir sıkıntıları olmadığını dile getirirken bugün CHP’den 15 milletvekili Meclis’te grup kurulabilsin diye İYİ Parti’ye geçmişti.

Partiler belirlendi

YSK, erken seçime girebilecek partileri açıkladı.

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Buna göre İYİ Parti’nin yanı sıra seçime girmeye hak kazanan partiler şöyle: AKP, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), CHP, Demokrat Parti (DP), HDP, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi.

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