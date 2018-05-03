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Yaramazlara biraz batar!

YSK dört parti liderinin imza toplama başvurusunu kabul etti

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz’ün başvurularını kabul etti.

Fotoğraf: DHA

YSK’nin resmi internet sitesinden yayınladığı karara göre, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz’ün başvurularını kabul etti.

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Bu kapsamda başvurusu kabul edilenler için 4-9 Mayıs 2018’de 08.00 -20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, seçmenler tarafından başvurularak teklifte bulunulabilecek.

YSK ayrıca süresi içerisinde cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut’un bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamadıklarından dolayı başvurularının reddine karar verdi.

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