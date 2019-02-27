YSK, Demokrat Parti’nin ‘Kocamaz’ itirazını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Burhanettin Kocamaz’ın Mersin büyükşehir belediye başkanı adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Parti’nin yaptığı itirazı reddetti.

İYİ Parti’nin Mersin adayı olarak duyurulan ancak başvurusu geç yapıldığı için adaylığı kabul edilmeyen Kocamaz, Demokrat Parti’den Mersin adayı olarak gösterildi. Ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz’ın Demokrat Parti’den adaylığını kabul etmedi.

Reklam

Demokrat Parti’nin, İl Seçim Kurulunun bu kararına yaptığı itiraz, YSK’nın gündemine geldi.

YSK, Kocamaz’ın adaylığını kabul etmeyen Mersin İl Seçim Kurulu’nun kararını yerinde bularak, Demokrat Parti’nin itirazını reddetti.