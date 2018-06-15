YSK başkanından Erdoğan’a yalanlanma: Böyle bir talimat verilmedi

YSK Başkanı Sadi Güven, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Selahattin Demirtaş’ın TRT’de konuşabilmesi için kendilerine talimat gönderdiği iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT’de yapacağı konuşmayla ilgili, “Arkadaşlara ‘YSK’yla görüşün, gitsinler orada cezaevinde çekimi yapsınlar’ dedim. Zaten bunlar canlı yayın değil, malum” demişti.

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Bu sözler bağımsız bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun siyasi otoriteden talimat aldığı yönünde tartışmalara neden olmuştu.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ ve Mahmut Lıcalı, konuyu YSK Başkanı Sadi Güven’e sordu. Güven, özel kalem müdürlüğü aracılığıyla “Erdoğan’ın iddia ettiği gibi bir talimatın kendilerine verilmediğini” bildirdi.

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Başka bir YSK üyesi de iddiaların tamamen gerçekdışı olduğunu belirterek, “Zaten TRT’de seçimleri için yapılacak konuşmalar YSK denetiminde ve gözetiminde yapılır. Bunun için YSK Üyesi Cengiz Topaktaş, Edirne Cezaevi’ne giderek bizzat çekimlere katıldı. Ayrıca yine bu üyemiz, TRT’deki montaj işlemine de nezaret etti. Anayasaya göre YSK’ye kimse talimat veremez. Bu açıklamalardaki iddialar tamamen asparagastır” açıklamasını yaptı.