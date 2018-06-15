Diken

Yaramazlara biraz batar!

YSK başkanından Erdoğan’a yalanlanma: Böyle bir talimat verilmedi

YSK Başkanı Sadi Güven, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Selahattin Demirtaş’ın TRT’de konuşabilmesi için kendilerine talimat gönderdiği iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT’de yapacağı konuşmayla ilgili, “Arkadaşlara ‘YSK’yla görüşün, gitsinler orada cezaevinde çekimi yapsınlar’ dedim. Zaten bunlar canlı yayın değil, malum” demişti.

Reklam

Fotoğraf: Reuters

Bu sözler bağımsız bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun siyasi otoriteden talimat aldığı yönünde tartışmalara neden olmuştu.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ ve Mahmut Lıcalı,  konuyu YSK Başkanı Sadi Güven’e sordu. Güven, özel kalem müdürlüğü aracılığıyla “Erdoğan’ın iddia ettiği gibi bir talimatın kendilerine verilmediğini” bildirdi.

Reklam

Başka bir YSK üyesi de iddiaların tamamen gerçekdışı olduğunu belirterek, “Zaten TRT’de seçimleri için yapılacak konuşmalar YSK denetiminde ve gözetiminde yapılır. Bunun için YSK Üyesi Cengiz Topaktaş, Edirne Cezaevi’ne giderek bizzat çekimlere katıldı. Ayrıca yine bu üyemiz, TRT’deki montaj işlemine de nezaret etti. Anayasaya göre YSK’ye kimse talimat veremez. Bu açıklamalardaki iddialar tamamen asparagastır” açıklamasını yaptı.

SON HABERLER

Almanya’da iltica politikası hükümet krizine dönüştü

Almanya’da hükümet ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in iltica reform planının, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi lideri Başbakan Angela Merkel’den onay alamamasıyla başlayan hükümet krizi büyüyor.

Oxford araştırmasına Türkiye ‘damga’ vurdu: Yalan haber ve otosansürde zirve

Oxford Üniversitesi’nin araştırmasında Türkiye’den katılımcıların yüzde 49’u ‘siyasi veya ticari sebeplerle tamamen uydurma haberler’le karşılaştığını, yüzde 40’ı haberlere güvenmediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 65’i ‘yetkililerle sorun yaşamamak için internette siyasi görüşlerini açıkça ifade etme konusunda dikkatli düşündüğünü’ söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...