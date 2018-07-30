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Yaramazlara biraz batar!

YSK başkanına göre imam hatip ruhu ayakta: Hamdolsun, bu yerlere geldik

 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, önceden ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istenmediğini öne sürerek, “Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Güven, Balıkesir’deki Karesi İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleşen geleneksel mezunlar gününde bir konuşma yaptı.

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“Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı” diyen Güven, bu nedenle imam hatip ruhunun ayakta olduğunu ve imam hatipli olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Güven sözlerine şöyle devam etti: “İlk öğrencilerinden birisiyim. Yıllarca sıkıntı çektik, hamdolsun bugünlere gelindi. Bizim gibi sıkıntı çekenlerin daha çok birbirine kaynaşmış bir şekilde burada olduğunu görüyorum. Gençlerin de imam hatip ruhuyla buraya gelmelerini özellikle diliyorum, istiyorum. Sıkıntı sadece başörtüsünde değildi, hepimizeydi. Hep horlandık. Stadyumlara gittiğimizde bizimle alay ettiler. Bizi biraz da motive eden buydu. Hamdolsun bugün bu yerlere geldik. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta.”

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