YSK başkanı: Zarf kaldırılsın, seçmen neredeyse orada oy atsın

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, oy zarflarının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

YSK başkanlığına 24 Ocak 2013’te altı yıllığına seçilen Güven, bir yıl görevinin uzatılmasının ardından 24 Ocak 2020’de görevinden ayrılacak.

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Anadolu Ajansı’nın internet sitesinde yer alan habere göre Güven, seçimlerin sağlık gitmesi isteniyorsa siyasi partilerin sandıklara sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Güven, ilgili tutanakların siyasi partilerle paylaşıldığını, denetleme imkanı sunulduğunu ifade ederek YSK’nın sitesinde imzalı tutanaklara ulaşılabilmesinin dünyada tek olduğunu dile getirdi.

‘Elektrik etkilemedi’

“Bir ara elektrik kesintisi üzerinden tartışmalar oldu. Bu seçim sonuçlarını etkileyen bir şey değildi. Hiç de etkilemedi” diyen YSK başkanı, oy kullanımında biyometrik kimlik uygulamasına geçilmesini istedi. Güven, bilgisayarla kimin oy kullanmaya geldiğini müşahit, sandık kurulu üyeleri ve vatandaşların kontrol imkanı olacağını kaydetti.

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‘Dünyada en iyilerdeniz’

YSK başkanı, Türkiye’nin seçim güvenliği bağlamında dünyanın en iyilerinden biri olduğunu savundu: “Diğer ülkelerden her konuda iyiyiz. Tartışmalar, tenkitler, hakaret düzeyine ulaşmadığı sürece bizim için bedava akıldır. Tenkitlere hiçbir zaman alınmadım, alınmıyorum.”

‘Oy zarfı kaldırılsın’

Güven, şu öneride bulundu: “Dünyanın birçok yerinde zarf uygulaması kaldırıldı. Yasal mevzuat değişikliğiyle, sandıkların dışarıdan içerisi görünmeyecek şekle getirilmesi suretiyle zarfın kaldırılması gerekir. Böylece, zarflar nedeniyle oyların iptali ortadan kalkar. Dünyanın hiçbir yerinde artık bu yok. Bunun düzeltilmesi gerekir.”

‘Seçmen neredeyse orada oy kullansın’

Güven, yurt dışı seçmenlerde olduğu gibi Türkiye’de de vatandaşların seçim günü bulunduğu yerde oy kullanabilmesi gerektiğini de söyledi.