YSK başkanı: Taşınacak sandıklarda 144 bin seçmen var

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), taşınacak sandıklarda oy kullanacak seçmen sayısının 144 bin olduğunu bildirdi.

YSK, ‘güvenlik’ gerekçesiyle 19 kentte bazı sandıkların taşınacağını açıklamıştı. Taşınacak sandıkların çoğunun doğu ve güneydoğudada olduğu, bunun da en çok HDP’yi etkileyeceği belirtilmişti.

Reklam

AA’nın aktardığına göre YSK Başkanı Sadi Güven, taşınacak sandıklardaki seçmen sayısının 144 bin olduğu bilgisini verdi.

Güven, “Sandıkların taşınma talebi ilk kez gelmiyor, taşıma da ilk kez olmuyor. Güvenlik önemli ama hür iradeyle sandığa gidilmesi de çok önemli” dedi.

Reklam

YSK başkanı, sandık taşımaya, seçmen sayısı ve mesafe durumunu da göz önüne alarak ‘titiz bir değerlendirme’yle karar verdiklerini dile getirdi.