YSK başkanı: Sonuçların yüzde 98’i gece partilere açıktı, açıklama yapabilirlerdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, birkaç saat içinde seçim sonuçlarının yüzde 100’ünü siyasi partilerle paylaşmış olacaklarını açıkladı.

Güven, sabah saatlerinde seçimde son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Çok büyük sorunların olmadığı güzel bir seçim geçirdiklerini vurgulayan YSK başkanı sonuçları sürekli olarak partilerle paylaştıklarını söyledi.

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Seçim sonuçlarına ilişkin partilerden dün gece gelen çelişkili açıklamalar konusunda da konuşan Güven, “Bilgiler bizim açıkladığımız gibi, isterlerse aynı bilgiler belgeler benim açıklama yaptığım saat ve dakika itibariyle seçime katılan partilerin elinde de vardı. Onlar da aynı açıklamayı yapma imkanı vardı” dedi.

YSK başkanı ayrıca şu bilgileri verdi: “2014 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerde, vatandaşlarımızın sandık başında tutmuş olduğu, sandık sonuç tutanakları taramak suretiyle sisteme koyuyoruz. Tüm vatandaşlarımız inceliyor. Bu seçimde tutulan ve sisteme büyük oranda işlenen tutanakları da seçim sonuçları kesinleştikten sonra vatandaşımıza açacağız. Sistem yorulmasın diye 5-10 günlük bir kesinti yaptık. Birkaç gün içinde diğer seçim sonuçlarına ilişkin inceleme imkanı vereceğiz ama bu seçimdeki sonuçları 10-11 gün sonra vatandaşlara açacağız. Ama siyasi partilere dün itibariyle yüzde 98’i açıldı. Bir kaç saat içinde siyasi partilere yüzde 100’ünü paylaşmış olacağız.”