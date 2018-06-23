YSK başkanı: Sonuçları 00.00’dan önce açıklarız; sistem çok güvenli

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran’da sonuçların saat 00.00’dan önce açıklanacağını belirterek “Vatandaşlarımızın seçimi takip etmeleri gereken yer sandıkların başıdır” dedi.

AA’ya konuşan Güven, YSK olarak seçime hazır olduklarını, tüm ekiplerle her türlü çalışmayı tamamladıklarını belirterek Ankara’daki ATO Kongre Merkezi’nde yurt dışından gelen oyların beş asma kilidin olduğu depoda saklandığını söyledi.

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Dünyada 60 ülke, 123 temsilcilikten gelen oyların yarın sabah itibarıyla siyasi parti temsilcileriyle tasnifinin yapılcağını anlatan Güven, görev yapacak tahmini 7-8 bin kişiyle, müşahitlerin bulunduğu salonda sayımların yapılacağını ifade etti.

Güven, yurt dışı oyların da Türkiye’deki sandıklarla saat 17.00 itibarıyla açılacağını hatırlatarak “Burada ve tüm Türkiye’de gerekli her türlü güvenlik tedbirleri alınmış durumda” dedi.

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Jeneratörler hazır

Elektrik kesintilerinin her seçim döneminde gündeme getirildiğini aktaran Güven, bununla ilgili de tedbirlerin alındığını kaydetti. YSK başkanı, “İlçe seçim kurullarında enerjiyle ilgilenen kurumlar teyakkuz halinde olacaklar. Hem de elektrik kesintilerine karşı jeneratörlerimiz hazır olacak. Kazasız, belasız bir seçim diliyorum” dedi.

‘Takip edilmesi gereken yer sandık başı’

Başkan Güven, yarının demokrasi adına önemli bir gün olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Seçimle ilgili her türlü çalışmayı tamamladık. Halkıma sükunet tavsiye ediyorum. Sandıkların başında siyasi partilerin temsilcilerinin bulunması gerekir. Onların tutmuş olduğu tutanaklar taranmak suretiyle YSK’ye geldiği anda biz aynı zamanda siyasi partilere de bu tutanakları, sonuçları gönderiyoruz. YSK’nın yapmış olduğu iş bu oyları saymak değil. Siyasi parti temsilcilerinin çoğunlukta olduğu sandık kurullarının saymış olduğu oyları alt alta toplamak suretiyle ki bunu da bilgisayarlar topluyor, sonuçları vatandaşlarımıza açıklamak. YSK’nın yapmış olduğu iş bu. Bir de herhangi bir itiraz gelirse bununla ilgili karar vermek. O nedenle vatandaşlarımızın seçimi takip etmeleri gereken yer sandıkların başıdır. Siyasi partilerimiz burada olsunlar. Sükunet olmalıdır, aksi sıkıntılara sebebiyet verir.”

Ne zaman açıklanacak?

Güven, herkesin oyunu vermesini tavsiye ederek “İnşallah akşam da sağlıklı bir şekilde sonuçları açıklarız. Geçen seçimlerde aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 00.00’ten önce açıklamak” dedi.

YSK’ya gelen sandık sonuç tutanaklarının aynı anda siyasi partilere de gönderildiğini yineleyen Güven, şunları kaydetti: “Türkiye’de vatandaşlarımız şunu bilsin, biraz önce söyledim, hep söylüyorum ancak kamuoyunun çok bu konuda bilgisi olmadığını görünce de üzülüyorum. Dünyada sandık sonuçlarını tarayarak, sonuçları sisteme giren, aynı taranan sonuçları siyasi partilerle eş zamanlı olarak, aynı anda -bana ne zaman geliyorsa CHP’de o zaman gidiyor, AK Parti’ye, MHP’ye de o zaman gidiyor- paylaşan, bırakın onu 2014’ten bu yana siyasi partilerin dışında 81 milyon vatandaşımızın incelemesine açık tutan tek ülkeyiz. Vatandaşlarımız kendi mahallesinde, kendi arkadaşlarının hatta kendilerinin tutmuş olduğu sandık sonuç tutanaklarının ilçe birleşmesinde doğru girip girilmediğini, il birleştirmesinde doğru girip girmediğini inceleme hakkına sahip. 2014’ten bu yana bir tane sandık sonucunun bile değiştirildiği itirazı gelmedi. Sistem çok güvenli. Mükerrer seçmen kesinlikle yok. O nedenle vatandaşlarımızın sakin, sessiz olmalarını diliyorum. Hakkı olanlar sandığın başında olsunlar, iş ve işlemleri takip etsinler.”