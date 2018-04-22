Seçime iki ay kala YSK Başkanı: Seçim takvimi için uyum yasalarını bekliyoruz

Şu ana dek hangi partilerin seçime gireceğiyle ilgili bir tespitlerinin olmadığını belirten Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarının geçmesini beklediklerini söyledi.

YSK normal bir seçimde seçim takvimini sandığa gitmeye yaklaşık dört ay kala açıklıyor. Son olarak ‘tekrar seçim’ olarak kayda geçen 1 Kasım seçimlerinde bile takvim yaklaşık 2.5 ay önce belli olmuştu. 24 Haziran seçimlerine iki ay kala halen takvim belli değil.

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YSK merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güven, “İYİ Parti’ye 15 milletvekilinin geçeceği söyleniyor (Soru CHP’nin 15 vekilin geçişini açıklamasından önce soruldu) Böylelikle grup kurabiliyorlar. Seçime de girebilecekler mi” sorusuna şu yanıtı verdi: “O tür konu benim işim değil, biz normal yasal süreç içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben duymadım. Siyasi partilerin ne şekilde seçime girecekleri Siyasi Partiler Yasası’nda belli, faraziyeler üzerinde konuşmam, böyle bir şey olursa sonra bakarız.”

Hangi siyasi partinin seçime gireceği konusunu, seçim takvimin yayımlandığı birinci gün açıklayacaklarını ancak siyasi partileri rahatlatmak için mümkün olursa daha kısa zamanda açıklama yapabileceklerini söyleyen Güven, “Şu ana kadar herhangi bir siyasi partiyle ilgili tespitimiz yok” diye konuştu.

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Güven, kayıtları tutma yetkisinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait olduğunu fakat bunları değerlendirmek ve yasaların yorumunu yapıp, açıklama yetkisinin YSK’ye ait olduğunu vurguladı. Sadi Güven, bugün yapacakları çalışmalar içinde bu konunun bulunmadığını ifade etti.

Partilerin genel seçime katılabilmeleri için TBMM’de grup kurabilecek 20 milletvekiline sahip olmaları ya da 81 ilin 41’inde örgütlenmiş olmaları gerekiyor.