YSK başkanı: Sandık güvenliği zincirinin her halkasında partiler var

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, siyasi partilerin sandıklara sahip çıkmasının önem arz ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yerlerinin belirlenmesi için yapılan kura çekiminde konuşan Güven, seçimlerin siyasi partiler eliyle şeffaf olarak yapıldığını ifade etti.

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Güven, oyların kullanıldığı sandığın oluşumundan, oyların sayım ve dökümünden ilçe seçim kuruluna ulaşmasına ve oradan il ve yüksek seçim kuruluna kadarki süreçte, yani zincirin tüm halkalarında siyasi partilerin bulunduğunu kaydetti.

İlçelerde kaydedilen sandık sonuç tutanaklarının taranarak YSK’ye gönderildiği anda siyasi partilere elektronik ortamda gönderileceğini aktaran YSK başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Seçimlerde, daha önce beş seçimde olduğu gibi, siyasi partililerce tutulan sandık sonuç tutanaklarının yanı sıra sayım ve döküm cetvelleri, ilçe ve il birleştirme tutanakları da taranarak erişime açılacaktır. Seçimlerde yarışan da seçimleri yapan da siyasi partiler olduğundan siyasi partilerin sandıklara sahip çıkması önem arz etmektedir. Her parti sandığa üyelerini eğitip göndermelidir. Bu kapsamda YSK Milli Eğitim Bakanlığı’yla yürütülen ortak çalışma neticesinde daha önceki seçimlerde olduğu gibi halk eğitim merkezleri aracılığıyla seçimlerde görev yapmak isteyenlere yönelik sertifikalı eğitim programı düzenlenmektedir. Bu eğitim seçim sonuçlarının sağlıklı alınmasında etkili olacaktır. Sandık kurulu başkan ve üyelerinin belirlenmesi veya görevlendirilmesinde anılan kursa katılma ve sertifika zorunluluğu bulunmamaktadır.”

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1,5 milyon yeni seçmen

Güven, yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında da 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğunu dile getirdi.

YSK başkanı, tahmini sandık sayısının 180 bin 896 olduğunu belirterek bu seçimde ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin oy kullanacağını bildirdi.

Yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacağını hatırlatan Güven, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 36 gümrük kapısında oy kullanabileceğini kaydetti.

YSK başkanının verdiği bilgiye göre gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanma işlemi 7 Haziran’da başlayacak, seçmen sayısına göre 1 ya da 13 gün sürecek.

Güven, 664 bin 326 engelli seçmen ile 75 yaş ve üzeri 2 milyon 473 bin 800 seçmenin, aileleriyle birlikte 5 milyon 333 bin 899 kişinin sandık alanlarının giriş katlarında oylarını kullanacağını aktardı.

Sadi Güven, ayrıca bu seçimlerde ilk defa yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanabilmeleri için 271 ilçede seyyar sandık kurulacağı bilgisini verdi.