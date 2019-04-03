YSK başkanı: İstanbul’da bazı ilçelerde geçersiz oylar sayılıyor, sonuç bağlayıcı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yerel seçimde itiraz olmayan yerlerde mazbataların verildiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da YSK’nın merkezi önünde gazetecilere konuşan Güven, mazbataların verilmesi için sonuçların kesinleşmesinin beklendiğini ifade etti.

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YSK başkanı, İstanbul’da sekiz ilçede itiraz üzerine ilçe seçim kurulunca sayım kararı alındığını, bazı ilçelerde sayıma başladığını, sayımın durdurulmasına karar veren il seçim kurulu kararının da kendileri tarafından iptal edildiğini dile getirdi.

Güven, sayıma başlayan ilçe seçim kurullarının sayımı sonuçlandırması gerektiğine dair YSK’nın karar verdiğini belirterek, yeniden sayımın tüm parti ve adaylar için geçerli kılınacağını söyledi. YSK başkanı, sayıma başlanmayan ilçelerde, yasal itiraz sürecinin işlenmesine gerektiğine de hükmedildiğini ifade etti.

‘Fiilen sayan ilçeler durdurulmadı’

YSK başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bana intikal eden bilgiye göre geçersiz oyların yeniden sayılması istenmiş. Bu ilk defa alınan bir karar değil. Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarımız yeniden sayım kararı verdiğinde, sayımın kesilemeyeceğine karar verilmişti. İstanbul’daki hadisede budur. Biz sayımın yapılıp yapılmaması gerektiği hususunu incelemedik. Sadece fiilen sayıma karar veren ve sayımın başladığı ilçelerin sayımını durdurmadık. Sadece itiraz edenlerin değil itiraz etmeyenlerin lehine de olabiliyor.”

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Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 48.79, AKP’li rakibi Binali Yıldırım ise yüzde 48.51 oy aldı. Arada 23 bin 945 oy fark var. Ancak AKP, geçersiz oyların yeniden sayılmasını isterken, Yıldırım’ın binlerce oyunun başka partilere yazıldığını öne sürüyor. YSK da bazı ilçelerde AKP’nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.