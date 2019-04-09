YSK başkanı açıklama ‘yapmamaya’ devam edecek: Parti temsilcilerinden öğrenin

YSK Başkanı Sadi Güven, yargı süreci devam ederken İstanbul seçimleri ile ilgili açıklama yapmama yönündeki tavrını sürdürdü.

Fotoğraf: Reuters

YSK dün gece AKP’nin İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinde kullanılan tüm oyların tekrar sayılması yönündeki başvurusunu 21 ilçedeki 51 sandık dışında reddetmişti.

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Başkan Sadi Güven’in bu sabah YSK’ya tekrar girişi sırasında gazeteciler kendisinden bir açıklama yapmasını istedi. Bu talebe karşılık “Önceki açıklamalarımda belirttiğim gibi yargısal süreç devam ediyor” diye yanıt veren Güven bununla birlikte usül ile ilgili şu bilgileri verdi: “YSK toplantılarına, kurula temsilci verme hakkına sahip beş parti temsilcisi de katılıyor. Bunların ikisi de milletvekili. Bizim önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri, itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz.

Dosyaların içeriğiyle ilgili bilgi verecek değilim. Bunu siyasi parti temsilcilerinden öğrenebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar.”