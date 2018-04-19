YSK atışması…CHP: Yüksek sabotaj kurulu olmasın, AKP: Tarafsızlığıyla parlıyor

Siyasette erken seçimin yanısıra, 2017 yılının son aylarında kurulup teşkilatlanmasını yeni tamamlayan İYİ Parti’nin 24 Haziran’daki milletvekilliği seçimine katılıp katılamayacağı da tartışılıyor.

İYİ Parti yasada gerekli olan teşkilatlanmayı tamamladığını ve 23 Haziran’dan sonra yapılacak her seçime katılma hakkı olduğunu düşünüyor. CHP, iktidarın erken seçim tarihini belirlerken İYİ Parti’nin katılımını engelleme hesabıyla hareket ettiği görüşünde.

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Son sözü söyleyecek Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise ‘inceleme’ aşamasında.

Tezcan: YSK’nın tartışmaya sebebiyet vermesi biye ayıp

NTV’de konuyla ilgili soruya yanıt veren CHP sSözcüsü Bülent Tezcan’ın yorumu şu: “Bu tartışmaya YSK’nın sebebiyet vermesini dahi ayıp görüyorum. Türkiye sanki ilk defa seçim yaşıyormuş gibi. YSK, 1960’tan sonra yargı denetiminde kuruldu. YSK’nın içtihatları var, İYİ Parti bunlara bakıldığında seçimlere girme hakkına sahip. Bu ayıp YSK’nındır. Bu ayıba izin verirse YSK, yüksek sabotaj kuruluna dönüşür.”

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Bozdağ: Tüm dünya tarafsızlığına şahit

AA’ya konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise CHP’nin YSK’ya yönelik kuşkularıyla ilgili şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı bunca meşgale arasında günde üç ilçede kongreye katılıyor. CHP’de tembellik var, süreyi boşa harcıyorlar. YSK’da sorun yaşanmaz. YSK bir güven müessesi olarak yıldız gibi parlıyor. Bizim en doğru işlerimizin başında seçim gelmektedir. Bütün dünya YSK’nın tarafsızlığına şahittir.”