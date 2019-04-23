YSK, AKP’nin sekiz iddiasını araştırmaya karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul seçim sonucuna ilişkin AKP’nin yaptığı olağanüstü itiraz başvurusundaki sekiz iddianın araştırılmasına karar verdi.

AKP, İstanbul seçiminin iptali için YSK’ya, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sunmuştu.



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AKP’nin İstanbul seçimlerinde 41 bin 132 kısıtlı seçmenin oy kullandığı, kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık kurulu görevlisi olduğu ve seçimde kayıp oy pusuları bulunduğu iddiaları araştırılacak.

Görüşülecek iddiaların ikisi kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık kurulu görevlisi olduğu ve seçimde kayıp oy pusuları bulunduğu yönünde.

Diğer altı iddia ise şunlar:

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-2 bin 308 kısıtlı, bin 229 ölü seçmen listelerde yer aldı.

-10 bin 290 seçmen hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde bulundu.

-5 bin 287 hükümlü ve İstanbul’daki yerleşim yeri adresi cezaevi olan 236 seçmen oy kullandı.

-İstanbul genelinde 18 yaşının üzerinde zihinsel engeli bulunan 21 bin 782 kişi seçmen listelerine kaydedildi.

AKP’nin KHK’lıların oy kullanmaması yönündeki itirazı ise YSK tarafından reddedilmişti.