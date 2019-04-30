YSK, AKP’nin İstanbul itirazlarını pazartesi değerlendirecek

AKP’nin İstanbul seçimlerine itirazına ilişkin ilçe seçim kurullarının topladığı belgeler, perşembe gününe kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ulaştırılacak. YSK’nın 6 Mayıs pazartesi günü AKP’nin olağanüstü itirazını gündeme alarak görüşmesi bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

YSK, itiraza ilişkin verdiği ara kararlar ile İstanbul’daki ilçe seçim kurullarından AKP’nin iddialarına ilişkin bilgi ve belgelerin toplanarak kurula iletilmesini ve 46 bin 447 seçmenin araştırılmasını istemişti.

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İYSK, ilçe seçim kurullarından gelen belgeleri önce tasnif edecek, ardından itirazı Kurul gündemine alarak müzakere edecek.

AKP’nin itiraz gerekçeleri

AKP, 16 Nisan’da YSK’ya yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunda, İstanbul seçimlerinde usulsüz oy sayım döküm cetvellerinin bulunduğunu, geçersiz sayılan oyların nedenlerinin tutanakta belirtilmediğini, kayıp oy pusulalarının bulunduğunu, kısıtlı, ölü, tutuklu ve hükümlü olanların oy kullandığını, bazı vatandaşların hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde kaydedildiğini, yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerin bulunduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan, zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı sayılması gereken kişilerin oy kullandığı, sandık başkanı ve memur üyelerin kamu görevlisi olmayan kişilerden oluşturulduğu ve KHK’lıların sandık görevlisi olarak kaydedildiği iddiaları da itirazda yer almıştı.