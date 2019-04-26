YSK, AKP’nin 5 bin 315 ‘kısıtlı seçmen’ itirazını kabul etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AKP’nin, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin İstanbul seçimlerinde oy kullandığına dair dilekçesinin araştırılmasına karar verdi.

Karara göre, 5 bin 315 seçmen, ilçe seçim kurullarınca beş gün içinde araştırılacak.

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YSK’nın verdiği kararla araştırılacak seçmen sayısı 46 bin 447’ye çıktı.

YSK, 23 Nisan’daki kararında da İstanbul’da 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına hükmetmişti.

Beş günlük süre bugünden itibaren başladı. İlçe seçim kurulları tarafından yürütülecek araştırmaların sonuçları peyderpey YSK’ya ulaştırılacak.