YSK 7’lisi neden bir oyu iptal edip üç oyu geçerli saydı? Çünkü AKP öyle itiraz etmiş

Yüksek Seçim Kurulu’nun yedi üyesi İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline karar verirken aynı zarftaki üç oyun geçerli sayılıp bir oyun iptal edilmesini, karara konu itirazın o yönde yapılmasına bağladı.

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Dört üyenin karşı oyuna karşı yedi üyenin aldığı kararla YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine hükmetmesinin ardından tartışılan noktalardan biri de sadece büyükşehir başkanlığı oylamasının geçersiz sayılmasıydı. Muhalefet “Aynı zarfa konan büyükşehir belediye başkanlığı oyu usulsüz sayılırken, ilçe belediye başkanı, ilçe belediye meclisi ve muhtarlık oyu nasıl geçerli olur” diye soruyordu?

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YSK dün yayınladığı gerekçeli kararında bu konuya karşılık olarak AKP’nin itirazının büyükşehirle sınırlı olması ve diğer seçimlerle ilgili re’sen karar alma yetkisi bulunmamasına bağladı. YSK gerekçeli kararının ilgili bölümünde şöyle dedi: “YSK’nın seçilme yeterliliğine ilişkin tam kanunsuzluk halleri hariç olmak üzere, ancak süresi içinde olağan veya olağanüstü itiraz yoluyla önüne gelen itirazları inceleyebilme yetkisi bulunmaktadır. Diğer yargı mercileri gibi Yüksek Seçim Kurulunun da seçilme yeterliliğine ilişkin tam kanunsuzluk halleri hariç olmak üzere, süresinde itiraz yoluyla önüne gelmeyen bir konuda re’sen karar vermesi mümkün değildir. Bu itibarla inceleme olağanüstü itiraz konuları ile sınırlı olarak yapılmıştır.

İtiraz konusu ise, Adalet ve Kalkınma Partisinin süresinde başvurusu üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin seçim iş ve işlemleri nedeniyle olağanüstü itiraz yoluyla iptaline ilişkindir. “