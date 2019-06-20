Diken

Yaramazlara biraz batar!

YSK: 23 Haziran’da 68 bin seçmen oy kullanamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, silah altında bulunan, hükümlü, kısıtlı, vatandaşlıktan çıkarılan ve hayatını kaybeden toplam 68 bin 17 seçmenin oy kullanamayacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

YSK’dan yapılan yazılı açıklamada, YSK’ya bağlı Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nün, 18 Haziran’da İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerle ‘oy kullanamaz’ şerhi düşülecek seçmenlerin belirlendiği ifade edildi. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ölmüş olanlar, vatandaşlıktan çıkarılanlar, kısıtlılar ve hükümlüler ile silah altında bulunan toplam 68 bin 17 kişiye seçmen listelerinde ‘şerh’ düşüldü. YSK’nın açıklamasına göre oy kullanamayacak kişilerin dağılımı şöyle: “Silah altında bulunan 33 bin 775, hükümlü 8 bin 93, kısıtlı 4 bin 633, ölen 21 bin 157, vatandaşlıktan çıkarılan 359 seçmen.”

Reklam

Doktora gidip antidepresan kullandı, YSK ‘kısıtlı seçmen’ listesine aldı

YSK, AKP’nin 5 bin 315 ‘kısıtlı seçmen’ itirazını kabul etti

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: O otele giden herkesin görüntüsü servis edilebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya ile CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun görüntülerini basına servis eden The Marmara oteline tepki göstererek “O otele gidenlerin görüntülerinin yarın servis edilmeyeceğini kim garanti edebilir?” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...