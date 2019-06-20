YSK: 23 Haziran’da 68 bin seçmen oy kullanamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, silah altında bulunan, hükümlü, kısıtlı, vatandaşlıktan çıkarılan ve hayatını kaybeden toplam 68 bin 17 seçmenin oy kullanamayacağını açıkladı.

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YSK’dan yapılan yazılı açıklamada, YSK’ya bağlı Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nün, 18 Haziran’da İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerle ‘oy kullanamaz’ şerhi düşülecek seçmenlerin belirlendiği ifade edildi. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ölmüş olanlar, vatandaşlıktan çıkarılanlar, kısıtlılar ve hükümlüler ile silah altında bulunan toplam 68 bin 17 kişiye seçmen listelerinde ‘şerh’ düşüldü. YSK’nın açıklamasına göre oy kullanamayacak kişilerin dağılımı şöyle: “Silah altında bulunan 33 bin 775, hükümlü 8 bin 93, kısıtlı 4 bin 633, ölen 21 bin 157, vatandaşlıktan çıkarılan 359 seçmen.”