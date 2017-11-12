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YSK, 2019’daki üç seçim öncesi tepeden tırnağa yenileniyor

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AKP, 2019’daki üç seçim öncesi üyelerinden yarısından çoğu değişecek olan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) teşkilat yapısını değiştirmek için yasa hazırlıyor.

Fotoğraf: Reuters

YSK’nın başkan Sadi Güven dahil 11 üyesinden altısının görev süresi ocakta doluyor. Anayasa gereği bu üyeler yerine Yargıtay ve Danıştay’da seçim yapılacak.

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Hükümet tam da bu aşamada, YSK’nın üyelerin görev ve yetkilerini düzenleyen bağımsız bir teşkilat yasası çıkarmak için kolları sıvadı.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, 15 maddeden oluşması beklenen tasarı ile ilçe seçim müdürlerinin görev süresi altı yılla sınırlandırılacak. Böylece ‘tepe yönetimi’ yasal ömrünü tamamlayan YSK’nın ilçe teşkilatları da ciddi bir revizyona tabi tutulmuş olacak.

Ayrıca oyların hangi durumda geçerli sayılacağına ilişkin yeni hükümlerin de yeniden düzenlenmesi gündemde.  YSK’nın üye seçim yönteminin değiştirilmesi ise anayasa değişikliği gerektiriyor.

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