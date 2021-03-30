YSK, 19 partinin seçime katılabilecek koşulları taşıdığını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Haziran’da Afyonkarahisar/Güney beldesi belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için yapılacak seçim nedeniyle aldığı karar kapsamında, 19 siyasi partinin seçime katılabilecek koşulları taşıdığını belirledi.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan YSK kararına göre, seçime katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
- Anavatan Partisi
- Bağımsız Türkiye Partisi
- Büyük Birlik Partisi
- Cumhuriyet Halk Partisi
- Demokrasi ve Atılım Partisi
- Demokrat Parti
- Demokratik Sol Parti
- Genç Parti
- Halkların Demokratik Partisi
- Hür Dava Partisi
- İyi Parti
- Milliyetçi Hareket Partisi
- Muhafazakar Yükseliş Partisi
- Saadet Partisi
- Sol Parti
- Türkiye Komünist Partisi
- Vatan Partisi
- Yeniden Refah Partisi