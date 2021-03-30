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Yaramazlara biraz batar!

YSK, 19 partinin seçime katılabilecek koşulları taşıdığını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Haziran’da Afyonkarahisar/Güney beldesi belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için yapılacak seçim nedeniyle aldığı karar kapsamında, 19 siyasi partinin seçime katılabilecek koşulları taşıdığını belirledi.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan YSK kararına göre, seçime katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler şöyle:

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  • Adalet ve Kalkınma Partisi
  • Anavatan Partisi
  • Bağımsız Türkiye Partisi
  • Büyük Birlik Partisi
  • Cumhuriyet Halk Partisi
  • Demokrasi ve Atılım Partisi
  • Demokrat Parti
  • Demokratik Sol Parti
  • Genç Parti
  • Halkların Demokratik Partisi
  • Hür Dava Partisi
  • İyi Parti
  • Milliyetçi Hareket Partisi
  • Muhafazakar Yükseliş Partisi
  • Saadet Partisi
  • Sol Parti
  • Türkiye Komünist Partisi
  • Vatan Partisi
  • Yeniden Refah Partisi

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