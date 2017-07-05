YPG’ye göre Türkiye’nin askeri hazırlıkları ‘savaş ilanı’ düzeyine ulaştı

Suriye’nin kuzeyini elinde bulunduran YPG, Türkiye’nin askeri hazırlıklarını ‘savaş ilanı’ diye niteledi.

Reuters’a konuşan YPG’lilerin lideri Sipan Hemo, Suriye’nin kuzeybatısında Kürtlerin kontrolündeki bölgenin yakınında Türkiye’nin yaptığı askeri hazırlıkların ‘savaş ilanı’ anlamına geldiğini belirterek, araflar arasında büyük bir gerilim yaşanması riski bulunduğuna işaret etti.

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Türkiye’nin askeri bir operasyona hazırlandığını savunan Hemo, “Bu hazırlıklar savaş ilanı seviyesine ulaştı ve önümüzdeki günlerde gerçek çarpışmalara dönebilir. Bu potansiyel saldırganlığa karşı sessiz kalmayacağız” diye konuştu.

Türkiye son haftalarda Halep’in kuzeyindeki bölgeye takviye göndermişti.