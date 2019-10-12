YPG’nin havanlı saldırısında yaralanan inşaat işçisi hayatını kaybetti

YPG’nin attığı havan nedeniyle yaralanan İsmail Taşkın hayatını kaybetti.
Suriye’deki Ayn El Arab bölgesinden dün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine havan mermisi atılması sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.
Yaralanlarda biri de 38 yaşındaki inşaat işçisi İsmail Taşkın’dı. Taşkın, tedavi gördüğü Suruç Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Taşkın için bugün öğle namazının ardından Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törene yurttaşın yakınları, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş ve ilçe halkı katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Taşkın’ın cenazesi toprağa verildi.
Taşkın’ın da hayatını kaybetmesiyle, YPG’nin saldırıları sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısı 18’e çıkmış oldu.