YPG’nin havanlı saldırısında yaralanan inşaat işçisi hayatını kaybetti

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın bir ‘telefon şakası’nda söyledikleri ABD Başkanı Donald Trump’ın S-400 krizi nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulamayı ‘delilik’ olarak gördüğünü, aksine, bu krizin aşılıp Türkiye’yle ‘iki ekonominin de başına gelen en güzel şey’ olacak ve ilişkileri ‘sonsuza dek değiştirecek’ bir serbest ticaret anlaşması imzalamayı ‘çok istediğini’ ortaya koydu.