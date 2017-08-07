‘YPG’li’ diye gözaltında tutulan İngiliz’in ailesi: Joe masum, öyle biri değil

Bir süre YPG’ye katıldığı için Aydın’ın Didim ilçesinde tatildeyken ‘terör örgütü üyeliği’nden gözaltına alınan Britanya vatandaşı Joe Robinson’ın ailesi, oğullarının suçsuz olduğunu söylerken Türkiye’den de en ufak bir bilgi alamadıklarını duyurdu.

Joe Robinson, 28 Temmuz’da Didim’de tatil yaptığı otelde, sevgilisi ve sevgilisinin annesiyle birlikte polis baskınıyla gözaltına alınmıştı. İki kadının aksine Robinson daha önce 2015 yılında YPG’ye katıldığı için gözaltından bırakılmamıştı.

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Guardian’a konuşan Robinson’ın ailesi oğullarının suçsuz olduğunda ısrar ederken, Türkiye’deki durumdan haberdar olmadığı için rahatlıkla Didim’e tatile gittiğini aktardı.

Annesi Sharon Robinson şunları söyledi: “Sadece bilgi istiyorum. Duruşma tarihi var mı ya da neyle suçlanıyor bilmiyoruz. Onunla iletişime geçmenin bir yolu olup olmadığını sordum ama hiçbir yanıt alamadım. Türkiye’deki durum hakkında hiçbir şey bilmiyordum, bence Joe da bilmiyordu, yoksa oraya tatile gitmezdi. O öyle şeyler yapabilecek bir çocuk değil. Joe fevri, çatlak ama öyle biri değil. O gerçekten iyi bir çocuk” dedi.

‘Hiçbir şey söylemiyorlar’

Baba Adrew Robinson şöyle konuştu: “Hiçbir yere varamıyoruz. Türkiye’yi arıyorum ama yanıt alamıyorum. Dışişleri’nin de bir hatası yok onlar da arıyor ama Türkiye hiçbir şey söylemiyor. Bir haftalık gözaltından sonra sadece İngilizce konuşan bir avukat alabildi.”

Robinson’ın avukatlığını üstlenen Kaya Kayaoğlu da İngiliz turistin durumunun iyi olduğunu, ancak mahkemeye ne zaman çıkarılacağının bilinmediğini, savcılığın iddianame hazırlamasının aylar bile sürebileceğini vurguladı.

‘Polisler geldiğinde hala havluylaydık’

Didim’deki otel odasında Robinson’la aynı anda gözaltına alınan kız arkadaşı Mira Rojkan şunları anlattı: “Yaklaşık 20 silahlı polis etrafımızı sardığında hala ıslaktık ve havluylaydık. Bir saatten fazla süre evi aradılar ama su tabancasından başka bir şey bulamadılar. Berbattı. Birinin bizim hakkımızda terörist olduğumuz ve Türkiye’de bir şeyler yapacağımızı söylediği bir mail aldıklarını söylediler. Tamamen saçmalık. Joe’nun Facebook’ta Kürt üniformalı fotoğrafını terörist olduğuna kanıt saydılar.”

Guardian’ın haberine göre daha önce 2012’de Afganistan’da görev yapan Robinson, 2015’in temmuz ayında Suriye’ye gitti, ailesine ise Fransa’nın yabancılar lejyonuna katılacağını söyledi.

Orada bir ay kadar YPG’nin saflarında tıbbi müdahale için görev aldı. Ardından peşmergelere katılmak için Irak’a geçti, kasım ayında ise Britanya’ya döndü. Manchester havalimanında terör şüphesiyle gözaltına alındı ancak hakkında yapılan incelemede bir şey bulunamadığı için tüm suçlamalar düştü.