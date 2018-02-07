YPG’den tanklara karşı kullanılan füzeler için yanıt: Karaborsadan aldık

YPG Genel Komutanı Sipan Hemo, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait tanklara karşı Afrin’de kullandıkları füzeleri karaborsadan satın aldıklarını söyledi.

Önceki gün, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda YPG’nin TSK tanklarına füzeyle saldırmasını değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Füzelerin hangi ülkeye ait olduğu hakkında elimize gelen bilgiler var ama nihai neticeler gelmeden böyle bir açıklama yapmamız doğru olmaz” demişti.

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Rudaw’ın haberine göre Hemo, harekatın başladığı ilk günden bu yana YPG’nin, 11 TSK tankını imha ettiğini öne sürdü.

Tanklara karşı kullandıkları füzelerin Amerikan ‘TAW’ veya Rus ‘Konkurs’ marka füzeler olduğu ve bu ülkeler tarafından kendilerine verildiği yönündeki haberleri reddeden Hemo, şöyle konuştu: “O roketler ne ABD ne de Rus yapımı. Bu yüksek ateşli roketleri biz karaborsadan temin ediyoruz. ABD birçok defa Afrin, Şehba ve Halep’le herhangi bir bağlarının olmadığını açıkladı. ABD ile işbirliğimiz IŞİD’e karşı mücadele ve Fırat’ın doğusuyla sınırlıydı.”

YPG Genel Komutanı, Suriye hükümetinin Afrin operasyonuna karşı kendilerine askeri destek sağlamadığını fakat kimi yerlerde tıbbi yardımda bulunduğunu da söyledi.

Sipan Hemo, Rusya’yı Afrin operasyonuna göz yummakla suçlayarak, “Suriye hava sahası Rusya’nın denetiminde. Rusya razı olmasaydı Türk savaş uçakları ve topçu birlikleri bizi bombalayamazdı” dedi.