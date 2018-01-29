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Yaramazlara biraz batar!

YPG’den IŞİD taktiği: Kadın canlı bomba kendini patlattı

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milisleriyle Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ esnasında, Cinderes beldesine bağlı Al Hammam Köyü’nde intihar saldırısı düzenlendi.

Fotoğraf: YouTube

Cinderes’in batısında bulunan El Hammam Köyü’ndeki tanklara saldırı düzenlemek isteyen YPG’nin kadın birimi YPJ (Kadın Koruma Birlikleri) mensubu bir kadın milise, askerlerin farketmesi üzerine ateş açıldı.

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Açılan ateşle birlikte üzerindeki bombayı patlatan kadın hayatını kaybetti. 20 yaşındaki Avesta Khabur kod adlı milisin, Halep doğumlu, gerçek adınınsa Zeluh Hemo olduğu belirtildi.

Milliyet, Sabah, Karar gazeteleri haberi duyururken, patlamada milis dışında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

YPJ’ye ait sosyal medya hesaplarından canlı bombaya ait anma videosu yayınlandı.


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