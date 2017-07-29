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YPG: Türkiye saldırıyı sürdürürse, Rakka operasyonundan çekiliriz

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YPG, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde durmaması halinde IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka operasyonundan çekileceklerini söyledi.

Bir YPG militanı Rakka kentini gösteriyor. (Fotoğraf: Reuters)

Sputnik’te yer alan habere göre ANF’ye konuşan YPG’nin Genel Komutanı Sipan Hemo, YPG’ye bağlı Ceyş-ul Tuvar grubunun Şahba bölgesini korumak yerine Rakka’da savaştığını belirterek, “Grup, Afrin ve Şahba’ya saldırıların artması halinde, Rakka’da savaşmanın bir anlamı kalmayacağını bildirdi” dedi.

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Konuyla ilgili IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona bilgi verdiklerini dile getiren Hemo, “Eğer Türkiye Afrin ve Şahba’ya saldırmayı sürdürürse, Rakka operasyonu devam etmeyecek” diye konuştu.

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