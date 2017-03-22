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YPG: Türk topçularının ateşi altındaki bölgeye Rus güçleri gitti

 

YPG Sözcüsü Redur Halil, Suriye’nin kuzeybatısında kendi kontrollerinde olan ve bu sabah Türkiye‘nin top atışı ile vurduğunu öne sürdükleri bölgeye, Rus güçlerinin gittiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Rusya, bu hafta Türkiye ile YPG arasında bir çatışmanın önüne geçmek için, Ateşkesi İzleme Merkezi’nin bir şubesinin açılacağı gerekçesiyle bölgeye askerlerini göndermişti.

Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Bükülmez Hudut Karakolu’nda bir askerin PYD’nin kontrolündeki bölgeden açılan ateşle hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, ‘meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verildiği’ söylendi.

YPG ise ateşin Türkiye tarafından başlatıldığını savunarak, Afrin bölgesindeki sınır köylerinde Türkiye’den açılan topçu ateşiyle 10 sivilin yaralandığı iddia etmişti.

Reuters’a konuşan Halil,Türkiye‘nin top atışı ile vurduğu Jandaris bölgesine Rus güçleri gitti” derken, söz konusu güçlerin hafta başında Kürtlerin kontrolündeki Afrin bölgesine konuşlandırılan Rus güçleri olduğunu söyledi.

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