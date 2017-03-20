YPG sözcüsü: Rusya Afrin’de üs kurup eğitim verecek

Rusya’nın Suriye’de YPG kontrolündeki Afrin’de üs kuracağı belirtildi.

Reuters’a konuşan YPG Sözcüsü Redur Xelil, Rusya’yla anlaşmaya vardıklarını ve Rus askerlerinin askeri taşıma araçları ve zırhlı araçlarla Afrin’in kuzeybatısındaki bölgede konuşlandıklarını söyledi.

Xelil, Rusya’nın YPG’lileri IŞİD’le mücadele kapsamına eğiteceğini belirterek, “Rusya’nın bölgedeki varlığı, Suriye’de teröre karşı işbirliği çerçevesinde faaliyet gösteren Rus güçleriyle YPG arasındaki anlaşmanın bir sonucu. Rus askerleri, bizim güçlerimizi eğitmemize yardımcı olacak ve Afrin’e kendi güçleriyle doğrudan temas noktası inşa edecek” diye konuştu.