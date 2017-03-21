YPG ‘örgütlü bir güç’ olma hedefinde: Militan sayısı 100 bine çıkarılacak

Türkiye’nin Rakka operasyonunda yer almasına ısrarla karşı çıktığı YPG’nin bu yıl militan sayısını üçte iki oranında artıracağı belirtildi.

Militan sayısı 100 bine çıkarılacak

YPG Sözcüsü Redur Halil’in Reuters’a açıkladığı plana göre, YPG’nin, ordu yapısında örgütlü bir güç olma hedefiyle militan sayısını 100 bine çıkarmak istediği ifade edildi.

Reuters bu planı Suriye’nin sınır komşusu ‘Türkiye’de ciddi kaygı yaratan özerk Kürt bölgelerini daha da güçlendirecek bir gelişme’ olarak yorumladı.

Halil, geçen yılın sonunda, kadın birlikleri (YPJ) dahil olmak üzere 60 bin savaşçıya sahip milis gücünün, bu yılın başından beri her biri 300 savaşçıdan oluşan 10 yeni tabur oluşturduğunu söyledi. Bu taburların her türlü savaş, silah ve taktik eğitimini alacakları ve 2017’nin ikinci yarısında 100 bin militana ulaşmak istedikleri ifade edildi.

Yeni kurulan taburların Rakka’yı kuşatma operasyonuna katılmayacağının altını çizen YPG sözcüsü, yeni eğitim programının herhangi bir yabancı devletin silahlı kuvvetleri tarafından desteklenip desteklenmediği sorusuna ise yanıt vermedi.

‘Rusya eğitim verecek’

Halil, dün yaptığı açıklamada Rusya’nın Suriye’de YPG kontrolündeki Afrin’de üs kuracağını iddia ederek Rusya’nın YPG’lileri IŞİD’le mücadele kapsamına eğiteceğini söylemişti: “Rusya’nın bölgedeki varlığı, Suriye’de teröre karşı işbirliği çerçevesinde faaliyet gösteren Rus güçleriyle YPG arasındaki anlaşmanın bir sonucu. Rus askerleri, bizim güçlerimizi eğitmemize yardımcı olacak ve Afrin’e kendi güçleriyle doğrudan temas noktası inşa edecek.”

Rus savunma bakanlığı, YPG’nin iddiasını yalanlamıştı.

YPG komutanı Sipan Hemo geçen hafta Reuters’e yaptığı açıklamada, Rakka operasyonunun nisan ayı ayında başlayacağını ve YPG’nin Rakka’ya girecek güçlerin dörtte birini oluşturacağını söylemişti.

Ancak Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, Rakka konusunda henüz bir karar verilmediğini vurgulamıştı.

Türkiye’nin tutumu

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet üyeleri PYD’yi ve silahlı kanadı YPG’yi (Halk Savunma Birlikleri) ‘terör örgütü’ olarak gördüklerini ifade ediyor.

ABD’de farklı kademelerdeki isimler ise bu görüşte değil.

Erdoğan, ABD’nin bu tutumuna birçok kez sert ifadelerle tepki göstermişti.

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun komutanlarından korgeneral Stephen Townsend, Kürt güçlerin Rakka operasyonunda yer alacağını, Türkiye’ninse IŞİD’le mücadeleye zarar verecek bir adım atmaması gerektiğini söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel de, Foreign Policy dergisine verdiği demeçte YPG öncülüğündeki DSG’nin Rakka harekatına desteği sürdüreceklerinin sinyalini vermişti.

ABD’nin her fırsatta operasyonda yer alacağını belirttiği Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) sahadaki etkinliği artarken, Türkiye de omurgasını YPG’nin oluşturduğu DSG’nin yerine Özgür Suriye Ordusu’nun harekatın kara gücü olmasını savunuyor.

ABD’nin yerel güçlere destek amaçlı yaklaşık 400 deniz piyadesi ve özel harekat askerini Rakka yakınlarına gönderdiği ortaya çıkmıştı. Askerlerin, sahada DSG ve Suriye Arap Koalisyonu ile işbirliği içinde olacağı duyurulmuştu.

Son olarak IŞİD’e karşı yürütülen operasyonun ABD’li sözcüsü Albay John Dorrian ise Rakka operasyonunda Kürtlerin kesin olarak bulunacağını söyleyerek son noktayı koymuş, Türkiye’nin rolünün ise halen görüşülmekte olduğunu söylemişti.