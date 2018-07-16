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YPG: Menbiç’ten çekildik; Ankara: Süreç devam ediyor

 

YPG, Menbiç’ten tamamen çekildiğini duyurdu. Ankara ise “Süreç devam ediyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Geçen ay Türkiye ile ABD arasında, Kürt milislerin Fırat Nehri’nin batısındaki Menbiç’ten çekilmesi için anlaşmaya varılmıştı.

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Türkiye, bölgede kontrolü elinde tutan YPG’yi terörist olarak değerlendirirken, ABD ise Suriye’de IŞİD’le mücadelede Kürt milislere destek veriyor.

Kürtlerin liderliğindeki Menbiç Askeri Konseyi, iki yıldır Menbiç’te bulunan ve milisleri eğiten YPG danışmanları için pazar gününün kasabadaki son günleri olduğunu bildirdi.

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Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press (AP) de Kürt milislerin Menbiç’ten tamamen çekildiğini, böylece Ankara ile Washington arasında gerilime neden olan en önemli sorunlardan birinin çözüldüğünü öne sürdü.

Dışişleri Bakanlığı ise haberlerin abartılı olduğunu belirtti. Bakanlığın açıklamasında şöyle dendi: “Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Menbiç’ten bu aşamada  PYD/YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.”

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