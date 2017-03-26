YPG, IŞİD’in ‘başkent’i Rakka yakınlarındaki havaalanını ele geçirmek üzere

Omurgasını Türkiye’nin ‘terörist’ saydığı YPG’nin oluşturduğu ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) IŞİD’in ‘başkent’i konumundaki Rakka yakınlarındaki Tabqa Havalimanı’nı ele geçirmek üzere olduğu bildirildi.
DSG geçen cuma günü Tabqa Barajı civarında IŞİD’lilerle çatışmaya başladıklarını duyurmuştu.
DSG geçen çarşamba günü ABD önderliğindeki koalisyonun Rakka’nın batısındaki Tabqa civarına havadan asker indirdiğini söylemişti.
Reuters’in haberinde de havalimanına yönelik saldırının ABD desteğinde gerçekleştirildiği belirtildi. Haberde havalimanın ‘bir iki saat içinde alınmasının beklendiği’ kaydedildi.