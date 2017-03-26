YPG, IŞİD’in ‘başkent’i Rakka yakınlarındaki havaalanını ele geçirmek üzere

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da partisinin gençlik kolları tarafından açılan standa saldırıldığını iddia etti: “Hayırcı bir grup gelmiş ve orada başörtülü kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmışlar. Bu insanlık mı.”