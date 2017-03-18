YPG ilk kez tarih verdi: Rakka operasyonu gelecek ay başlayacak

ABD, Türkiye’nin Rakka operasyonundaki rolünü tartışmayı sürdürürken, YPG Genel Komutanı Sipan Hemo operasyonun nisan ayında başlayacağını duyurdu.

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Hemo, YPG’nin kente Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) birlikte saldıracağını söyleyerek, “Rakka’ya girecek güçlerin yüzde 25’ini, muharebe deneyimi ve kent içinde savaşları yönetmekte becerisiyle öne çıkan YPG oluşturacak” ifadelerini kullandı.

Rakka’yı ‘özgürleştirme ve saldırı düzenleme’ konusunda karar verildiğini ifade eden Hemo, “Askeri operasyon nisan ayı başında başlayacak” dedi.

Pentagon: Henüz karar verilmedi

Böylece Rakka operasyonunun ne zaman başlayacağına ilişkin ilk kez bir tarih ifade edilmiş oldu. Ancak Pentagon sözcüsü Jeff Davis Rakka konusunda henüz bir karar verilmediğini vurguladı.

YPG genel komutanı, Rakka operasyonunun birkaç haftadan uzun sürmeyeceğine inandıklarını da dile getirirken, silah, teçhizat ve savaşçı sayısı açısından saldırıya hazırlıklı olduklarını belirtti.

Hemo, YPG’nin bağımsızlıktan ziyade savaştan sonra müzakere edilecek bir ‘bölgesel otonomi’ amaçladığını söyleyerek, ‘Suriye’deki Kürt halkının haklarını hem yasal hem de anayasal açıdan garanti altına almak istediğini’ vurguladı.

Türkiye’nin tutumu

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet üyeleri PYD’yi ve silahlı kanadı YPG’yi (Halk Savunma Birlikleri) ‘terör örgütü’ olarak gördüklerini ifade ediyor.

ABD’de farklı kademelerdeki isimler ise bu görüşte değil.

Erdoğan, ABD’nin bu tutumuna birçok kez sert ifadelerle tepki göstermişti.

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun komutanlarından korgeneral Stephen Townsend, Kürt güçlerin Rakka operasyonunda yer alacağını, Türkiye’ninse IŞİD’le mücadeleye zarar verecek bir adım atmaması gerektiğini söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel de, Foreign Policy dergisine verdiği demeçte YPG öncülüğündeki DSG’nin Rakka harekatına desteği sürdüreceklerinin sinyalini vermişti.

ABD’nin her fırsatta operasyonda yer alacağını belirttiği Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) sahadaki etkinliği artarken, Türkiye de omurgasını YPG’nin oluşturduğu DSG’nin yerine Özgür Suriye Ordusu’nun harekatın kara gücü olmasını savunuyor.

Son olarak ABD’nin yerel güçlere destek amaçlı yaklaşık 400 deniz piyadesi ve özel harekat askerini Rakka yakınlarına gönderdiği ortaya çıkmıştı. Askerlerin, sahada DSG ve Suriye Arap Koalisyonu ile işbirliği içinde olacağı duyurulmuştu.

IŞİD’e karşı yürütülen operasyonun ABD’li sözcüsü Albay John Dorrian ise Rakka operasyonunda Kürtlerin kesin olarak bulunacağını söyleyerek son noktayı koymuş, Türkiye’nin rolünün ise halen görüşülmekte olduğunu söylemişti.