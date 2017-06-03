YPG duyurdu: Rakka operasyonu birkaç gün içinde başlayacak

PYD’ye bağlı Halk Savunma Birlikleri (YPG), Rakka’da IŞİD karşıtı operasyonun ‘birkaç gün içinde’ başlayacağını duyurdu.

Reuters’a YPG Sözcüsü Nuri Mahmud, “Güçlerimiz kentin hemen dışında ve büyük operasyon birkaç gün içinde başlayacak” dedi.

ABD liderliğindeki IŞİD koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon ise operasyon için tarih vermedi.

Dillon, omurgasının YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (DSG) Rakka’ya kuzey ve doğudan üç kilometre, batıdan 10 kilometre yaklaştığını belirtti: “Her geçen gün biraz daha yaklaşıyorlar.”

Türkiye’nin tutumu

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet üyeleri PYD’yi ve silahlı kanadı YPG’yi ‘terör örgütü’ olarak gördüklerini ifade ediyor.

ABD’de farklı kademelerdeki isimler ise bu görüşte değil.

Erdoğan, ABD’nin bu tutumuna birçok kez sert ifadelerle tepki göstermişti.

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun komutanlarından korgeneral Stephen Townsend, Kürt güçlerin Rakka operasyonunda yer alacağını, Türkiye’ninse IŞİD’le mücadeleye zarar verecek bir adım atmaması gerektiğini söylemişti.

ABD’nin her fırsatta operasyonda yer alacağını belirttiği Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) sahadaki etkinliği artarken, Türkiye de omurgasını YPG’nin oluşturduğu DSG’nin yerine Özgür Suriye Ordusu’nun harekatın kara gücü olmasını savunuyor.

ABD’den YPG’ye silah yardımı

ABD Başkanı Donald Trump, Rakka operasyonu öncesi Suriye’deki Kürtlere silah verilmesini öngören kararı onaylamıştı. Yardımın hafif silahlar, mühimmat, makineli tüfek, zırhlı araçlar ve istihkam malzemesinden oluşacağı belirtilmiş, takvim açıklanmamıştı.

Ankara’dan gelen ilk tepkilerde ‘yanlıştan dönülmesi’ istenmiş, YPG’nin ‘eline geçen her silahın Türkiye’ye yönelik tehdit’ oluşturduğu belirtilmişti.

IŞİD’le Mücadele Koalisyon Güçleri Sözcüsü Amerikalı Albay John Dorrian, YPG’ye verilecek silahlardan bir bölümünün dağıtımına başlandığını, silahların IŞİD’le mücadele tamamlandıktan sonra geri alınmayacağını söylemişti.

ABD son olarak Suriye’de YPG’ye verilecek silahların kaydının Türkiye’yle paylaşılacağını duyurmuştu.