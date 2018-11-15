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Yaramazlara biraz batar!

YPG bölgesinde ABD’ye karşı protesto yürüyüşü

ABD’nin PKK’nın üç yöneticisinin yakalanması için ödül koyması, Suriye’de ABD desteğindeki YPG’nin kontrolünde bulunan Resulayn kentinde bir gösteriyle protesto edildi.

Fotoğraflar: Twitter

Suriye savaşıyla ilgili bilgiler geçen Twitter hesaplarından servis edilen fotoğraflarda, göstericiler ellerinde ABD’nin arama listesine giren Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Duran Kalkan’ın fotoğraflarının bulunduğu pankartlar, Öcalan posterleri ve PKK sembolleri taşırken görülüyor.

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Kaynaklar esnafın da  YPG ve PKK’ın tutuklama tehditiyle kepenk kapattığını öne sürdü.

Resulayn Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısına düşüyor.

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ABD Bayık, Karayılan ve Kalkan’ın yerlerine haber verenlere toplamda 12 milyon dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

Dışişleri: ABD’nin PKK yöneticilerinin bulunması için ödül koyması olumlu

ABD, üç PKK yöneticisinin başına ödül koydu


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