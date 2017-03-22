YPG: Afrin’deki sınır köyleri Türk topçularının ateşi altında, 10 sivil yaralandı

Suriye’nin sınır kenti Afrin’de Türkiye ile YPG arasında sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı.

Rusya, bu hafta Türkiye ile YPG arasında bir çatışmanın önüne geçmek için, Ateşkesi İzleme Merkezi’nin bir şubesinin açılacağı gerekçesiyle bölgeye askerlerini göndermişti.

Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Bükülmez Hudut Karakolu’nda bir askerin PYD’nin kontrolündeki bölgeden açılan ateşle hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, ‘meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verildiği’ söylendi.

YPG: Ateş Türkiye’den, her karşılık meşru müdafaadır

YPG ise, Reuters’a yaptığı açıklamada ateşin Türkiye tarafından başlatıldığını savundu. Reyhanlı’nın Bükülmez köyüyle sınır komşusu olan Afrin bölgesindeki sınır köylerinde Türkiye’den açılan topçu ateşiyle 10 sivilin yaralandığı iddia edildi.

YPG Sözcüsü Redur Halil, “Bu sabah saat 08.00’de Türk topçuları Afrin bölgesindeki sınır köylerini vurmaya başladı. Topçu ateşi devam ediyor. Bölgedeki güçlerimizin verdiği her karşılık meşru müdafaa çerçevesindedir” dedi.