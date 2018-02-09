YPG: Afrin’de kullanılan anti-tank füzelerini Türkiye destekli cihatçılardan alıyoruz

YPG Sözcüsü Nuri Muhammed, TSK tanklarına karşı kullanılan anti-tank füzelerini İdlib ve Azez’deki Türkiye destekli cihatçılardan, karaborsa olarak aldıklarını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli, İngilizce yayın yapan haber servisi The National’a konuşan YPG Sözcüsü Nuri Mahmud, Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait tanklara karşı kullanılan füzelerin nereden temin edildiğini şöyle anlattı: “Füzelerin çoğunu karaborsadan; İdlib, Azez, El Bab ve Cerablus gibi yerlerdeki Türkiye destekli gruplardan alıyoruz. Hem de Afrin, Türk güçleri ablukasında olsa dahi.”

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David Enders imzalı haberde ayrıca, Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü’nün (SOHR), Afrin harekatının başladığı günden itibaren YPG’nin, bu füzelerle tankları hedef alarak 22 Türk askerini öldürdüğü bilgisine de yer verildi.

The National, anti-tank füzeleriyle ilgili ABD merkezli Ortadoğu analisti Roa Komar’ın görüşüne de başvurdu. Komar şöyle konuştu: “Genelde YPG, Afrin’de, Rus yapımı Konkurs füzelerini kullanıyor. Nasıl temin ettikleri konusundaysa net bir bilgi yok. Ancak bu füzelerin Suriye genelinde kullanıldığını söylemek mümkün. Sosyal medyada tanklara saldırı anına dair pek çok video dönse de, tam olarak hangi sistemi kullandıklarını göstermiyorlar.”

Haberde bu füzelerin Suriye hükümeti tarafından YPG’ye verilmiş olma ihtimali üzerinde de duruldu. Esad rejiminin daha önce de YPG’ye silah verdiği hatırlatılırken, Türkiye’nin desteklediği Arap milislerin sözcüsü Fayez Al Asmar ise şunları söyledi: “Rejim, Türkiye’nin ilerlemesini durdurmak ve büyük kayıplar verdirmek istiyor.”

Önceki gün YPG Genel Komutanı Sipan Hemo da, TSK’ya ait tanklara karşı Afrin’de kullandıkları füzeleri karaborsadan satın aldıklarını söylemişti.