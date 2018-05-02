‘YPG, ABD desteğini kaybedebilir’ diyen Times’tan çağrı: Dostlarınızı terketmeyin

İngiliz Times gazetesi, başyazısında YPG’nin ABD’nin desteğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak, “Dünyanın en büyük demokratik ve askeri gücü, dostlarını ve müttefiklerini terk etmemeli” çağrısında bulundu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Times’taki yazıda “Büyük güçler, müttefikleriyle kurdukları ilişkiler üzerinden değerlendirilir ve yargılanır. Son 30 yılın en büyük dış politika başarısızlıklarından birisi, Körfez Savaşı’nın ardından Kürtlerin ve Iraklı Şiilerin kaderlerine terk edilmesi olmuştur” görüşü savunuldu.

Reklam

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de görevin tamamlandığını belirterek ABD askerlerinin çekilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını sorgulayan gazete, IŞİD’e karşı yürütülen operasyonları anlattıktan sonra “Pek çok ordunun savaştığı bu savaşta, bir silahlı grup güvenilir biçimde kendisini gösterdi: Kürtler” ifadesini kullandı.

‘ABD desteğini kaybetme tehlikesi var’

Yazıda durum şöyle özetlendi: “Bölgedeki diğer aktörlere kıyasla daha seküler ve demokratik bir yaklaşımı olan Kürtler, Batı’dan belli ölçüde sempati çekmeyi başardılar. Ancak Kürtler kendi içlerinde karmaşa yaşayan bir grup. Coğrafi ve siyasi anlamda ayrışmalar mevcut. Irak’ta düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından Kerkük’ten çıkartıldılar. Suriye’deki silahlı Kürt oluşumu ise Washington yönetimi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK ile bağlantılı. Yaklaşık 15 milyon Kürt barındıran Türkiye, sınırlarında oluşturulacak herhangi bir Kürt devleti yapılanmasına asla izin vermeyeceğini söylüyor.

Reklam

Ocak ayında da Afrin harekâtıyla bölgedeki Kürt kontrolü ortadan kaldırıldı. Kürtler sırf Batı’ya yardım olsun diye IŞİD’e karşı savaşmadılar. IŞİD’e karşı durdular çünkü IŞİD Kürtlerin bölgedeki varlığını ve demokratik devlet emellerini tehdit ediyordu. ABD özel harekat güçleri ve ABD ekipmanlarıyla desteklendiler, birçok fedakârlıkta bulundular. Bugünse IŞİD’in yeniden güç toplamaya çalıştığı bir ortamda ABD desteğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalar.

Bu bölgenin çok parçalı, zaman zaman kaotik ve genelde fazlasıyla şiddetli çatışmaları için kolay bir çözüm yok. Ancak mevcut koşullarda seçilebilecek doğru bir politika var: Dünyanın en büyük demokratik ve askeri gücü, dostlarını ve müttefiklerini terk etmemeli. Ne olursa olsun bu prensip gözetilmeli.”