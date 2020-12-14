Diken

Yaramazlara biraz batar!

Youtube ve Gmail çöktü

Video paylaşım sitesi Youtube ve e-posta hizmeti Gmail sitelerine girilemiyor.

Uygulamaları da çalışmayan sitelere dünya genelinde ulaşılamadığı tahmin edilirken bağlı bulunduklar Google’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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