Youtube ve Gmail çöktü

Video paylaşım sitesi Youtube ve e-posta hizmeti Gmail sitelerine girilemiyor.
Uygulamaları da çalışmayan sitelere dünya genelinde ulaşılamadığı tahmin edilirken bağlı bulunduklar Google’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Yaramazlara biraz batar!
Eğer laiklikten, Fransa’daki laikliği anlıyorsak, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman laik olmadı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar kurulunun, kullanımına onay vermesinin ardından, Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının dağıtımına başlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulundaki sunumunda, Kanal İstanbul’un, ‘bir dünya projesi’ olduğunu belirterek, “İstanbul Kanalı ve oluşturduğu ekosistem sayesinde; Türkiye, bilimin, teknolojinin, sanatın ve ekonominin kalbi olacaktır. Bu bilinçle çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.
Almanya, Noel tatilinin ülkedeki hareketliliği artıracağı ve Covid-19 salgınını şiddetlendireceği gerekçesiyle tam kapanma kararı aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye yaptırım kararı da içeren yeni savunma tasarını veto edeceğini bir kez daha vurguladı.