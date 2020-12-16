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Yaramazlara biraz batar!

Youtube, Türkiye’de temsilci atayacak

Dijital video platformu YouTube, Türkiye’ye yerel bir tüzel temsilci atama sürecinin başlatılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Youtube’un açıklamasında, şirketin şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine bağlılığının korunduğu belirtilerek ülkelerdeki yasa ve düzenlemelere uymaya özen gösterildiği kaydedildi.

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Yürürlüğe giren sosyal medya yasasının incelendiği aktarılarak şunlar dile getirildi: “Youtube’un Türkiye’deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin Youtube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak Youtube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

1 Ekim’de yürürlüğe giren yasayla, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok gibi yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de yetkili en az bir gerçek veya tüzel temsilci belirlemek ve verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü kılınmıştı. Şimdiye kadar temsilci belirlemeyen sitelere toplamda 40 milyon lira para cezası verilmişti.

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