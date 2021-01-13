YouTube Trump’ın kanalını dondurdu

Alphabet’in (Google) sahibi olduğu YouTube geçtiğimiz hafta destekçileri Senato binasını basan ABD Başkanı Donald Trump’ın kanalının şiddet çağrısı yaptığı için topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dondurulduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Trump’ın kanalına en azından yedi gün süresince video yükleyemeyeceği ve canlı yayın da yapamayacağı ifade edilirken bu sürenin uzatılabileceği belirtildi.

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Trump’ın yandaşlarına yaptığı konuşmanın ardından bir grup Senato binasını basmış ve yaşanan olaylarda beş kişi hayatını kaybetmişti.

ABD’li sosyal medya şirketleri Twitter, Facebook ve Snap, Trump’ın ABD genel seçimleriyle ilgili ortaya attığı asılsız iddiaların acilen önüne geçmek adına Trump’ın sosyal medya hesaplarını geçici olarak dondurmuşlardı.