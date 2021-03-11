YouTube, Covid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube’un, Ekim 2020’den bu yana yeni Covid-19 aşıları konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı 30 bin videoyu kaldırdığı belirtildi.
The Hill haber portalına konuşan YouTube şirketi sözcüsü Elena Hernandez, platformdan kaldırılan videoların ‘aşılar hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü’yle çelişen iddialar içerdiğini’ kaydetti.
AA’nın aktardığına göre Hernandez, Şubat 2020’den bu yana, YouTube’un Covid-19 salgını konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videoyu kaldırdığını ifade etti.
Facebook ve Twitter da Covid-19 aşısı konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı paylaşımların kaldırılacağına dair açıklamalar yapmıştı.