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Yaramazlara biraz batar!

YouTube, Covid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube’un, Ekim 2020’den bu yana yeni Covid-19 aşıları konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı 30 bin videoyu kaldırdığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

The Hill haber portalına konuşan YouTube şirketi sözcüsü Elena Hernandez, platformdan kaldırılan videoların ‘aşılar hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü’yle çelişen iddialar içerdiğini’ kaydetti.

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AA’nın aktardığına göre Hernandez, Şubat 2020’den bu yana, YouTube’un Covid-19 salgını konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videoyu kaldırdığını ifade etti.

Facebook ve Twitter da Covid-19 aşısı konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı paylaşımların kaldırılacağına dair açıklamalar yapmıştı.

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