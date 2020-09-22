Yöntemini ‘güncelleyen’ TÜİK, güven endeksini 20 puan fazla hesapladı

TÜİK verilerine göre, tüketici güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.2 oranında arttı. Ağustos ayında 79.4 olan endeks, eylül ayında 82.0 oldu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası, tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksini açıkladı.

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TÜİK, tüketici güven endeksi hesaplama yönteminde dün değişikliğe gittiğini duyurmuştu. Güncelleme sonrası işsiz sayısı ve tasarruf beklentisi tüketici güven endeksinden çıkarılmıştı.

Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.7 oranında arttı. Ağustos ayında 59.6 olan endeks, eylül ayında 61.8 oldu.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

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Maddi durum endeksi

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ağustos ayında 67.9 iken, eylül ayında yüzde 5.8 oranında artarak 71.8 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustos ayında 77.8 iken, eylül ayında yüzde 1.7 oranında artarak 79.1 oldu.

Ekonomik durum beklentisi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ağustos ayında 79.5 iken, eylül ayında yüzde 4.8 oranında artarak 83.3 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ağustos ayında 92.6 iken, eylül ayında yüzde 1.3 oranında artarak 93.8 oldu.