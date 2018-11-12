Ödüllü yönetmen Ceylan: Bazen sinemadan bıktığım oluyor

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, kendisini usta olarak görmediğini, zaten sinemanın da Rus yazar Dostoyevski gibi bir figürünün olmadığını dile getirerek, sinemadan bazen ‘bıktığını’ söyledi.

Ceylan, Cannes Film Festivali’nde 2008 yılında ‘Üç Maymun’ filmiyle ‘en iyi yönetmen,’ 2014 yılında da ‘Kış Uykusu’ filmiyle ‘altın palmiye’ ödülü almıştı. Yönetmenin çok sayıda ödülü bulunuyor.

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8’inci Malatya Uluslararası Film Festivali’nde konuşan Ceylan, “Ben kendimi usta saymıyorum. Benim penceremden kesinlikle öyle görünmüyor. Ben tabii ki bir öğrenci gibi hissediyorum. Sinema sonu olan, bilinen bir şey değil. Devamlı öğrenilen bir şey. Bildiğimi zannettiğim şeyler, benim ilgi alanıma girmiyor” dedi.

‘Edebiyatı çok severim’

Bir yönetmenin eksikliklerini, hatalarını ve zayıflıklarını çekinmeden aktarması gerektiğini dile getiren ünlü yönetmen, sinemayı daha kolay bulduğunu söyledi: “Edebiyatı çok severim. Belki sinemadan da çok severim. Bana her zaman, daha derine inmiş, inebilmiş bir sanat olarak görünmüştür. Daha uzun da bir geçmişi var. Sinemanın henüz tam olarak bir Dostoyevski çıkarabildiğini düşünmüyorum.”

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‘İster istemez rutinleşiyor’

Ceylen, ilk filmlerini daha heyecanla yaptığını da belirtti: “İster istemez ne yaparsanız yapın rutinleşiyor biraz. Bu kaçınılmaz bir şey. Bazen sinemadan bıktığım oluyor, ‘Artık yapmasam’ diyorum ama bir süre geçiyor ve yine bir şey sizi heyecanlandırıyor. Bildiğim şeyin filmini yapmak pek heyecanlandırmıyor beni. Diş geçirmediğim, anlamadığım, belki acısını çektiğim, kendime bile itiraf etmekten korktuğum birtakım gerçekleri barındıran şeylerle ilgileniyorum.”