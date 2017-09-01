Yönetmen Barış Pirhasan’dan Gülmen ve Özakça’ya şiir: N’olur yaşayın çocuklar bunlara inat

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Yönetmen ve yazar Barış Pirhasan, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya şiir yazdı.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için yaptıkları açlık grevinde 177’ci gününde.

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Pirhasan’ın iki eğitimciye yazdığı şiir şöyle:

SEMİH’LE NURİYE, NURİYE’YLE SEMİH…

Geçen gece bir şiir yazdım onlara

Neye yarar bilsem okurdum şimdi

Bir yudum bengisu, bir yeni hayat

Nuriye’yle Semih’e, Semih’le Nuriye’ye

Canlarına can katacak tılsımım olsa

Yürekler yumuşatacak bir sözüm olsa

Bu öfkemi dindirecek bir türküm olsa

Semih’le Nuriye’ce, Nuriye’yle Semih’ce

Ne konuşmuşlardı günler geceler

Nasıl ördüler bu sabrın ilmeklerini

Yıksam o duvarları, bir gece kaçırsam

Nuriye’yle Semih’i, Semih’le Nuriye’yi

Bu yaman çelişki işte şiiri susturan

N’olur yaşayın çocuklar bunlara inat

Bizi güzel gözlerinden mahrum bırakmayın

Nuriye’yle Semih’in, Semih’le Nuriye’nin

Biliyorum hiçbir şarkı çare bulamaz

Üç beş dize zalim duvarları delemez

Benimki bir ziyaret, bir aşk mektubu

Semih’le Nuriye’ye, Nuriye’yle Semih’e

Eğer bu iki yürek susuverirse

O gözlerindeki ışık sönüverirse

Nuriye’yle Semih’in, Semih’le Nuriye’nin

Sırtımda akrep gibi yazdığım şiir