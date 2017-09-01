Yönetmen Barış Pirhasan’dan Gülmen ve Özakça’ya şiir: N’olur yaşayın çocuklar bunlara inat

Yönetmen ve yazar Barış Pirhasan, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya şiir yazdı.
Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için yaptıkları açlık grevinde 177’ci gününde.
Pirhasan’ın iki eğitimciye yazdığı şiir şöyle:
SEMİH’LE NURİYE, NURİYE’YLE SEMİH…
Geçen gece bir şiir yazdım onlara
Neye yarar bilsem okurdum şimdi
Bir yudum bengisu, bir yeni hayat
Nuriye’yle Semih’e, Semih’le Nuriye’ye
Canlarına can katacak tılsımım olsa
Yürekler yumuşatacak bir sözüm olsa
Bu öfkemi dindirecek bir türküm olsa
Semih’le Nuriye’ce, Nuriye’yle Semih’ce
Ne konuşmuşlardı günler geceler
Nasıl ördüler bu sabrın ilmeklerini
Yıksam o duvarları, bir gece kaçırsam
Nuriye’yle Semih’i, Semih’le Nuriye’yi
Bu yaman çelişki işte şiiri susturan
N’olur yaşayın çocuklar bunlara inat
Bizi güzel gözlerinden mahrum bırakmayın
Nuriye’yle Semih’in, Semih’le Nuriye’nin
Biliyorum hiçbir şarkı çare bulamaz
Üç beş dize zalim duvarları delemez
Benimki bir ziyaret, bir aşk mektubu
Semih’le Nuriye’ye, Nuriye’yle Semih’e
Eğer bu iki yürek susuverirse
O gözlerindeki ışık sönüverirse
Nuriye’yle Semih’in, Semih’le Nuriye’nin
Sırtımda akrep gibi yazdığım şiir