Yönetmelik değişikliği: ‘Aile’siz ‘kadın çalışmaları’ merkezi bile olamadı

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nde, aynı üniversitenin Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırıldığı ifadesi dikkat çekti.

Fotoğraf: Reuters

Yönetmelikte, yürürlükten kaldırılan 2008 tarihli Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kurulan, Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi’nin yönetmeliğine benzer amaçlar ve çalışma alanları madde madde sıralandı.

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Ancak bazı maddelere ‘aile‘ kelimesinin eklendiği görüldü.

16 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete yönetmeliğinde merkezin amaç ve faaliyet alanlarından bazıları şöyle sıralanmıştı:

*Kadınlara ilişkin tüm konularda kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkan sağlamak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

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*Kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak ve kadınların eğitimini, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlardaki çalışmalarını desteklemek.

*Kadına yönelik ülke politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Bugün yayınlanan ve bu yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı belirtilen ‘güncellenmiş‘ yönetmeliğe göre ise amaçlar ve faaliyetler şöyle:

*Kadın ve aile yaşamındaki sorunlara yönelik bölgesel ve ulusal çerçevede çözümler üretebilmek için; toplumsal, kültürel, ekonomik, politik, hukuki ve sağlık ile ilgili hususlarda faaliyetlerde bulunmak, aynı zamanda kadın ve aile konularına ilişkin çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

*Üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile çalışmaları ile ilgili eğitim çalışmaları, araştırma, toplantı, bilimsel inceleme, çalıştay, konferans, yayın, panel, proje ve benzeri çalışmalar yapmak.

*Kadın ve aile ile ilgili mevcut sorunları ortaya koymak, çözüm önerileri geliştirmek, bu çözüm önerilerini ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

*Kadın ve aile konularında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak.

* Kadın ve aile ile ilgili çalışmalar yapan kuruluşların taleplerine katkı sağlamak ve bu kuruluşlarla ortak projeler hazırlamak.

Benzer bir yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’nin 7 Şubat 2020 tarihli sayısında Kırklareli Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne dair de yayınlanmıştı.

Bu yönetmelikte de “14/10/2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır” ifadelerine yer verilmişti.