Yönetimi ‘oturma eylemiyle’ istifaya çağıran CHP’li Erol ihraç talebiyle disiplinde

Parti yönetimine istifa çağrısı yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un ihracı talep edildi.
24 Haziran seçimlerinin ardından bazı eski ve mevcut milletvekilleri ve parti meclisi üyeleri Kılıçdaroğlu’na ve parti yönetimine istifa çağrısı yapmıştı.
Elazığ’dan 41 yıl sonra ilk kez milletvekili seçilen Gürsel Erol genel merkez önünde oturma eylemine başlayacağını söylemiş ancak daha sonra vazgeçmişti.
CHP de bugün olağanüstü PM’yi disiplin gündemiyle toplamıştı.
AA’nın haberine göre Gürsel Erol, PM toplantısında alınan kararla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.