Yönetimi ‘oturma eylemiyle’ istifaya çağıran CHP’li Erol ihraç talebiyle disiplinde

Halkın adalet sistemine duyduğu güvenin, yargı organının büyük bir özveri ile sistematik şekilde çalışıp elde edilebilecek bir sonuç olduğunu belirten Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Bu konuda hiçbir şey yapmadan toplumun yargıya güvenmesini veya mevcut güveninin artmasını beklemek büyük bir gaflettir” dedi.