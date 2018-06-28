Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yönetimi ‘oturma eylemiyle’ istifaya çağıran CHP’li Erol ihraç talebiyle disiplinde

 

Parti yönetimine istifa çağrısı yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un ihracı talep edildi.

Fotoğraf: chp.org.tr

24 Haziran seçimlerinin ardından bazı eski ve mevcut milletvekilleri ve parti meclisi üyeleri Kılıçdaroğlu’na ve parti yönetimine istifa çağrısı yapmıştı.

Reklam

Elazığ’dan 41 yıl sonra ilk kez milletvekili seçilen Gürsel Erol genel merkez önünde oturma eylemine başlayacağını söylemiş ancak daha sonra vazgeçmişti.

CHP de bugün olağanüstü PM’yi disiplin gündemiyle toplamıştı.

Reklam

AA’nın haberine göre Gürsel Erol, PM toplantısında alınan kararla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP’de gündem Aksünger, Yılmaz, Erdem ve Erol’un durumu

Kılıçdaroğlu ‘Başarılıyız’ derken: CHP’li Torun’a göre seçim kaybedildi, mazereti yok

İnce: Bir kişi dahi partiden istifa etmesin, ağzımdan ‘kurultay’ duyamayacaksınız

CHP kulisi: Kılıçdaroğlu ‘İnce oyuna düşmez, her şeyi AKP’ye teslim etmeyelim’ dedi

Kılıçdaroğlu’ndan CHP il başkanlarına: İnce değerimizdir, iyi karşılayın

CHP’li Erol oturma eyleminden vazgeçti: Partimizin tartışılır hale gelmemesi için

‘Liderlik devri’ tartışmasında Karayalçın: Hepimiz İnce’ye yardımcı olmalıyız

CHP il başkanından kurultay çağrısı: İnce aday olsun

CHP’liler genel merkez önünde toplandı; talep yönetimin istifası

Herkesi davet etti: CHP’li vekil, genel merkez önünde oturma eylemi yapacak

CHP’nin genel merkezi önünde 24 saatlik oturma eylemi

CHP Şırnak yönetimi topluca istifa etti: Şaibeli tutumu hazmedemiyoruz

CHP’li vekilden genel merkeze istifa çağrısı: Dava adamlarına ihtiyaç var

İstifa eden CHP’li yönetici: Yüzde 3 oy kaybı var, hesabı verilmeli

Kesin olmayan sonuçlar: Kayıtlı seçmenlerin 8 milyonu oy kullanmadı


SON HABERLER

Yargıtay başkanı: Bir şey yapmadan yargıya güvenilmesini beklemek gaflet

Halkın adalet sistemine duyduğu güvenin, yargı organının büyük bir özveri ile sistematik şekilde çalışıp elde edilebilecek bir sonuç olduğunu belirten Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Bu konuda hiçbir şey yapmadan toplumun yargıya güvenmesini veya mevcut güveninin artmasını beklemek büyük bir gaflettir” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...