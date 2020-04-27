Yolunu kaybedip polise sığınan Hintli kadın, ‘tek başına’ karantinaya alındığı okulda tecavüze uğradı

Hindistan’da, kilometrelerce yürüyüp yaşadığı köyün yolunu bulamadığı için karşısına ilk çıkan polis merkezine sığınan bir kadın, bir okulda ‘tek başına’ karantinaya alındı ve üç kişinin tecavüzüne uğradı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Racastan eyaletinde yaşayan ve ‘günübirlikçi’ kategorisine giren işlerde çalışan 40-45 yaşlarındaki kadın sokağa çıkma yasağına rağmen para kazanmak için evden çıktı. Dönüşte yolunu kaybedince polisten yardım istedi.

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Polis, kadının, dışarıdan geldiği için karantinaya alınması gerektiğini ve test yapılması gerektiğini söyleyerek onu yakındaki bir okula yolladı. Polis merkezinde karantinaya alınacak yer olmadığı için bu yola başvurulduğu belirtildi.

Okulda tek başına kalan kadın, o gece üç adamın tecavüzüne uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu. Olayın yaşandığı Savai Madpur bölgedeki polis biriminde görevli başkomiser Part Şarma, üçünün de yakalanıp tutuklandığını söyledi.

Kadının bir karantina merkezine yollandığını ve Covid-19 testi yapıldığını ancak sonucun henüz belli olmadığını belirten Şarma, onun yalnız başına okulda kalmasına neden olan genç bir polis memurunun da açığa alındığını duyurdu.

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1.3 milyar nüfuslu Hindistan’da 884 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti, 27 bin 977 vaka kayda geçti. 25 Mart’ta, getirilen üç haftalık sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Mayıs’a kadar uzatıldığı ülkede bu süreçte çoğunluğu yoksul olan halk ciddi zorluklar yaşıyor.

Özellikle günübirlik çalışıp ekmeğini kazananlar, “Ya virüsten ya da açlıktan öleceğiz” diye yakınıyor. Verilere göre, kısıtlamaya rağmen Hindistan’da 20 dakikada bir tecavüz suçu kayda geçiyor.