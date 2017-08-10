Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu: Sol kesim ve basının hükümete karşı darbe girişimi 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddederek, sol kesim ve basını hükümete karşı darbe girişiminde bulunmakla suçladı.

‘Basının hedefi darbe’

Sputnik’in haberine göre Tel Aviv’de kendisine destek amaçlı düzenlenen etkinlikte konuşan Netanyahu şunları söyledi: “Basın organları ve sol kesim, beni ve eşim Sare’yi itibarsızlaştırma girişimleri için kendilerini adamışlar. Basının hedefi, yönetime darbe yapmaktır. Onlar, gerçek ve adaletle ilgisi olmamasına rağmen şüpheli bulunmam amacıyla yasaları uygulayan birimler üzerine kabul edilmeyecek baskılar kuruyor.”

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İsrail başbakanı, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında daha önce birçok kez polise ifade vermişti.

Netanyahu, ‘iş adamlarından uygunsuz para almak’, ‘bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yapmak’ ve ‘Almanya’dan alınan denizaltılarda yolsuzluğa karışmak’la suçlanıyor.