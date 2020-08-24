Yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruya sinirlenen Brezilya devlet başkanından muhabire: İçimden yumruk atmak geliyor

Covid-19’u basit bir gribe benzetince eleştirilen ve kendisi de virüse yakalanıp atlatan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro bu kez de bir gazeteciyi, yumruk atmakla tehdit ederek gündem oldu.

Fotoğraf: Reuters

Dün, başkent Brasilia’daki Metropolitan Katedrali’ni ziyaret eden Bolsonaro’ya, ülkede yayınlanan gazetelerden Globo’nun muhabiri kendisi ve ailesiyle ilgili yolsuzluk iddialarını sordu.

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Katedralin önünde devlet başkanını bekleyen gazeteciler arasındaki Globo muhabiri, kameralar açıkken, “Bugün içimden senin dudağına yumruk atmak geliyor, tamam mı” yanıtını aldı.

CNN International ise haberinde, konuyla ilgili yönelttiği soruya yanıt alamadığını vurguladı.

Bolsonaro’nun büyük oğlu Senatör Flavio Bolsonaro’nın yardımcısının first lady Michelle Bolsonaro’nun hesabına para yatırıldığının da aralarında bulunduğu yolsuzluk iddiaları var.

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Brezilya Yüksek Mahkemesi, nisan ayında devlet başkanı ve aile fertleri hakkında soruşturma açılmasına yeşil ışık yakmıştı.

İddiada ismi geçen yardımcı Fabrício Queiroz ev hapsinde.

Globo gazetesi, Bolsonaro’nun muhabirine yönelik ‘eylemini’, “Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun son derece profesyonel bir şekilde sadece görevini yapan bir muhabire yönelik agresifliğini reddediyoruz” ifadelerinin yer aldığı açıklamayla kınadı.

Brezilya Ulusal Gazeteciler Birliği’nden de kınama geldi.